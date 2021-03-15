ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

خبير: هذه مزايا المبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقاري

الإثنين 15/مارس/2021 - 06:03 م
ماجد عبد العظيم
ماجد عبد العظيم
Advertisements
محمد يحيي
أكد الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم محدودي ومتوسطي الدخل نحو تملك الوحدات السكنية بتمويل البنك المركزي المصري وفتح مهلة للتقسيط لمدة 30 عاما وفائدة بنكية ميسرة بنسبة 3%، معتبرا أن تلك المبادرة من شأنها المساهمة بصورة كبيرة في تحمل أعباء المعيشة وامتلاك وحدة سكنية بتكلفة أكثر يسرا.

قال " عبد العظيم" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" إن أزمة ارتفاع الفائدة التمويل كانت أكثر العوائق الخاصة بقطاع التمويل العقاري بخلاف التعقيدات والروتين  الخاص بتمويلات ذلك القطاع.

اقرأ أيضا:
أضاف "عبد العظيم" أن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم محدودي الدخل ومتوسطي الدخل في قطاع التمويل العقاري، من شأنه المساهمة في تحريك السوق ومن ثم تنشيط سوق العقارات والمقاولات في مصر وهو ما يساهم تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل.

أوضح " عبد العظيم" أن المبادرة تسهم في زيادة عدد المستحقين للحصول علي العقار من فئات محدودي ومتوسطي الدخل نظرا لتدني قيمة الأقساط وسعر الفائدة وطول الفترة الزمنية الخاصة بسداد الأقساط تسهم أيضا في ضبط السوق العقاري وتمنع ارتفاع أسعار المنتجات العقارية بصورة مبالغ فيها  كما كان يحدث سابقا.

أشار إلي أن تلك المبادرة تعكس توجهات القيادة السياسية لتقليل الأعباء علي الفئات الأولي بالرعاية وتوفير سكن كريم لهم باعتبارها التزاما علي الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأعلن البنك المركزي المصري أمس الأحد عن إطلاق مبادرة رئاسية جديدة للتمويل العقاري بقيمة 100 مليار جنيه  بعائد متناقص 3% و فترة سداد تصل لـ30 عاما، ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل علي منح محدودي ومتوسطي الدخل وحدات سكنية بفائدة ميسرة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

البنك المركزي: ندرس تطبيق تكليفات السيسي بشأن التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل

البنك المركزي : سداد قروض التمويل العقاري الجديدة على 30 عاما بفائدة 3% بمحفظة 100 مليار جنيه

رءوف: إطلاق نظام جديد للتمويل العقاري يسهم في تنشيط السوق

الرئيس السيسي يوجه برنامج جديدا للتمويل العقاري بفائدة 3%.. والبنك المركزي: سداد قروض التمويل على 30 عاما بمحفظة 100 مليار جنيه.. وخبير: ستنشط السوق العقاري

الرئيس يطلق مبادرة جديدة لدعم القطاع العقاري بخفض فائدة التمويل لـ3%.. شعبة الاستثمار: ستحقق انتعاشة غير مسبوقة بالسوق.. والبستاني: قرار صائب لصالح المواطن

برلماني: مبادرة الرئيس للتمويل العقاري فرصة حقيقية لإنعاش القطاع

ترشيحاتنا

الحوثي تعلن استهداف مطار أبها وقاعدة الملك خالد في السعودية

رفض طعن مرتضى منصور على حل مجلس نادي الزمالك

ضيق في التنفس وارتفاع الحرارة.. قصة وفاة شعبان عبد الرحيم قبل عامين

ناصر الهليل.. وفاة أقدم مؤذن في السعودية عن عمر يناهز 118 عاما

الذهب يتراجع 5 جنيهات في محلات الصاغة.. اليوم

200 صاروخ.. جيش الاحتلال يحذر من تعرض إسرائيل لهجوم مدمر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب غير متوقع يزيد الوزن ويضر بالجهاز المناعي .. احذر منه

للأسنان والنظر والشعر.. 8 أطعمة صحية يجب تقديمها للكلاب

أهم سيور السيارة وخطورة انقطاعها .. خبراء يوضحون