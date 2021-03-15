خبير: هذه مزايا المبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقاري

أكد الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم محدودي ومتوسطي الدخل نحو تملك الوحدات السكنية بتمويل البنك المركزي المصري وفتح مهلة للتقسيط لمدة 30 عاما وفائدة بنكية ميسرة بنسبة 3%، معتبرا أن تلك المبادرة من شأنها المساهمة بصورة كبيرة في تحمل أعباء المعيشة وامتلاك وحدة سكنية بتكلفة أكثر يسرا.





قال " عبد العظيم" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" إن أزمة ارتفاع الفائدة التمويل كانت أكثر العوائق الخاصة بقطاع التمويل العقاري بخلاف التعقيدات والروتين الخاص بتمويلات ذلك القطاع.





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أضاف "عبد العظيم" أن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم محدودي الدخل ومتوسطي الدخل في قطاع التمويل العقاري ، من شأنه المساهمة في تحريك السوق ومن ثم تنشيط سوق العقارات والمقاولات في مصر وهو ما يساهم تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل.







أشار إلي أن تلك المبادرة تعكس توجهات القيادة السياسية لتقليل الأعباء علي الفئات الأولي بالرعاية وتوفير سكن كريم لهم باعتبارها التزاما علي الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.



وأعلن البنك المركزي المصري أمس الأحد عن إطلاق مبادرة رئاسية جديدة للتمويل العقاري بقيمة 100 مليار جنيه بعائد متناقص 3% و فترة سداد تصل لـ30 عاما، ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل علي منح محدودي ومتوسطي الدخل وحدات سكنية بفائدة ميسرة.



أوضح " عبد العظيم" أن المبادرة تسهم في زيادة عدد المستحقين للحصول علي العقار من فئات محدودي ومتوسطي الدخل نظرا لتدني قيمة الأقساط وسعر الفائدة وطول الفترة الزمنية الخاصة بسداد الأقساط تسهم أيضا في ضبط السوق العقاري وتمنع ارتفاع أسعار المنتجات العقارية بصورة مبالغ فيها كما كان يحدث سابقا.