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فن

أحمد العوضي يرد على هجوم شقيق ياسمين عبد العزيز

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:30 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز واحمد العوضى
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خالد صواف

نشر النجم أحمد العوضي على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صور من لبوسترات من مسلسله الجديد " اللي مالوش كبير " مع النجمة ياسمين عبد العزيز .

وكتب العوضي الف شكر علي تصميماتكم الحلوه ...  ان شاء الله المسلسل يبقي علي اسمه ... اللي مالوش كبير" .

وفسر البعض أن هذا البوست جاء ردا غير مباشرا على بوست شقيق الفنانى ياسمين عبد العزيز والذى هاجم فيه أحمد العوضي لسببا غير مفهوم .

وكانت النجمة ياسمين عبد العزيز، قد شاركت  يوم الجمعة الماضي ، بوستر جديد لمسلسلها "اللي مالوش كبير"، ظهرت عليه منفردة دون وجود زوجها وبطل العمل أحمد العوضي.


وشاركت إحدى الصفحات الفنية البوستر وعنونت إياه بالقول: "ياسمين عبد العزيز تحذف أحمد العوضي من على صورة الأفيش".

 

لرد العوضي على شائعة حذف ياسمين عبدالعزيز لصورته من بوستر "اللي مالوش كبير" حيث نشر عبر حسابه لموقع "إنستجرام"، البوستر الحامل لصورة ياسمين عبد العزيز منفردة مصحوبا بتعليق الصفحة؛ قائلا: "كده يا ياسمين وأنا معرفش معقولة.. اللي مالوش كبير".

فيما ردت ياسمين عبد العزيز عليه بقولها: "ماليش كبير بقى".

وكانت قد طرحت شركة "سينرجي" البوستر الرسمي لمسلسل "اللي مالوش كبير" قبل عدة أيام، وظهرت عليه ياسمين عبد العزيز وإلى جوارها زوجها الفنان أحمد العوضي.


مسلسل "اللى مالوش كبير" للنجوم ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغني، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض وغيرهم، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري
أحمد العوضي يرد على هجوم شقيق ياسمين عبد العزيز
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