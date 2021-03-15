شاهد .. ماكلارين تطلق سيارتها الجديدة 720S GT3X

طرحت شركة ماكلارين سيارتها الجديدة 720S GT3X والتي تم تصميمها للتجارب الحرة في المضامير دون تقييدها بقوانين السباقات العالمية وهي مبنية على 720S GT3 القياسية التي تنافس في عدد من السباقات حول العالم.







السيارة mclaren 720s بها محرك V8 توين تيربو 4.0 لتر لرفع قوته بـ 200 حصان إلى 710 حصان، أو 740 حصان عند تفعيل الـ boost لتحسين قوة سيارة السباق، أضافت مكلارين شواحن تيربو أكبر حجمًا مع تعديلات ميكانيكية أخرى للإسطوانات وأنظمة التبريد، مع العلم أن كل محرك يتم صنعه باليد.



ويعتمد إصدار GT3X الجديد من مكلارين على نفس الشاسيه الكربوني لسيارة 720S للطرق ونسخة GT3 للسباقات، مع إمكانية طلب مقعد راكب إضافي.. كما أجرت ماكلارين تعديلات إيروديناميكية مختلفة، مثل تكبير الجناح الخلفي وتحديث مشتت الهواء، ووضحت العلامة أن كل التعديلات تجعلها أسرع بكثير على المضمار من GT3 القياسية.







أعلنت مكلارين مؤخرا طرح أرتورا mclaren artura هايبرد بالقابس بقوة 671 حصان ووزن 1496 كيلوجرام وتسارع من الصفر حتي 100 كيلو متر في الساعة خلال 3 ثوان فقط وهو رقم مبهر.



تأتي ماكلارين أرتورا mclaren artura هايبرد بمحرك V6 توين تربو سعة 3000 سي سي بقوة 577 حصان، مع موتور كهربائي بقوة 94 حصان ، صنعته ماكلارين خصيصًا لأرتورا بالحقن المباشر عوضًا عن محرك V8 الحالي، مع وضع المحرك بزاوية مخصصة لخفض مركز الجاذبية وتحسين الأداء الديناميكي والتسارع والمناورة.

