سيراميكا كليوباترا يختتم استعداداته لمواجهة وادي دجلة

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تدريباته على ملعب استاد السويس الجديد، استعدادا لمواجهة وادي دجلة غدا في مسابقة الدوري الممتاز، حيث جاء المران خفيفا خوفا على اللاعبين من الإرهاق قبل لقاء الغد.





وخاض حراس المرمى مرانا خاصا تحت إشراف مصطفى عفيفي مدرب حراس مرمى الفريق، الذي انفرد بالحراس الثلاثة عامر عامر ومحمود شكري ومحمد جمال، في جرعة تدريبية تخصصية.



