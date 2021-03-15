بيراميدز يعود لفندق إقامته في دار السلام

عادت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى مقر فندق الإقامة في العاصمة التنزانية دار السلام عقب الانتهاء من المران الأول استعدادا لمواجهة نومونجو.









ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نومونجو التنزاني في الثالثة عصر الأربعاء على استاد تنزانيا الوطني "بنجامين مكابا" في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.









ويخوض بيراميدز مرانه الأخير غدا الثلاثاء على ملعب جيماكانا في دار السلام، استعدادا للقاء الهام، عقب أداء مرانه الأول بالملعب الذي تقام عليه المباراة لظروف إقامة لقاء سيمبا والمريخ السوداني غدا عصرا في دوري أبطال أفريقيا.









ويحتل بيراميدز صدارة مجموعته في الكونفدرالية برصيد 3 نقاط بعدما فاز بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى على نكانا الزامبي باستاد الدفاع الجوي.