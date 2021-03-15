ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بيراميدز يعود لفندق إقامته في دار السلام

الإثنين 15/مارس/2021 - 06:16 م
صدى البلد
Advertisements
حسن العمدة
عادت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى مقر فندق الإقامة في العاصمة التنزانية دار السلام عقب الانتهاء من المران الأول استعدادا لمواجهة نومونجو.


ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نومونجو التنزاني في الثالثة عصر الأربعاء على استاد تنزانيا الوطني "بنجامين مكابا" في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


ويخوض بيراميدز مرانه الأخير غدا الثلاثاء على ملعب جيماكانا في دار السلام، استعدادا للقاء الهام، عقب أداء مرانه الأول بالملعب الذي تقام عليه المباراة لظروف إقامة لقاء سيمبا والمريخ السوداني غدا عصرا في دوري أبطال أفريقيا.


ويحتل بيراميدز صدارة مجموعته في الكونفدرالية برصيد 3 نقاط بعدما فاز بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى على نكانا الزامبي باستاد الدفاع الجوي.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب غير متوقع يزيد الوزن ويضر بالجهاز المناعي .. احذر منه

للأسنان والنظر والشعر.. 8 أطعمة صحية يجب تقديمها للكلاب

أهم سيور السيارة وخطورة انقطاعها .. خبراء يوضحون