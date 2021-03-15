طائرة رجال سموحة يفوز على الطيران بالدوري

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادى سموحة على نظيره مصر للطيران بنتيجة 1/3، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة دورى المحترفين.





يضم فريق سموحة اللاعبين:

أدهم أسامه، أشرف أبو الحسن ، محمد أبورية ، أحمد العشرى ، محمود رضا ، أحمد جلال ، محمد جبل ، محمد يحيى ، محمد ممدوح ، محمد الحسيني ، هشام غريب ، احمد عزمى ، داريل البو ، محمد الغول ، محمد شوقى ، محمد عادل ، عمر حسن.





يضم الجهاز الفنى للفريق :