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الفنان رشوان توفيق: زوجتي كانت شريكة الكفاح خلال مشواري الفني

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:04 م
صدى البلد
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عادل نصار
أعرب الفنان الكبير رشوان توفيق، عن حزنه الشديد لرحيل صديق عمره الفنان عزت العلايلي، حيث تلقى الخبر صباحًا، ولم يصدق الخبر حينما أبلغه أحد الصحفيين، حيث أنه دائم التواصل مع «العلايلي» وكانا يتحدثان هاتفيًا في الأسبوع من 3 أو 4 مرات، وكانت آخر مكالمة تليفونية بينهما قبل وفاته بيومين.

وأضاف "توفيق"، خلال لقائه ببرنامج "حلو الكلام"، الذي تقدمه الإعلامية منال سلامة، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أن الفنان الراحل أحمد توفيق وعبد الرحمن أبو زهرة والراحل عزت العلايلي أخواته في الله الذين لم تلدهم أمه، والفنان خالد النبوي ممثل عظيم وعلى خلق وابني الصغير.

وتابع: "قدمت بعض أدوار الأب الحازم، وأعمالي لا تقتصر فقط على الشخصية الطيبة الحنون"، مشيرًا إلى أن زوجته كانت شريكة الكفاح خلال مشواره الفني، وتعرضت كثيرا لأزمات مالية، وحياتى أو أسرتي أو زوجتي لم يتضرروا أبدا.


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