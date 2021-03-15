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الفنان رشوان توفيق يكشف أسرارا جديدة عن حياته الزوجية

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:14 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف الفنان رشوان توفيق، أن والدته كانت من أولياء الله ولا تنام الليل وعاشقة للصلاة، وكانت دائمة تقوم بالصلاة في جوف الليل، مشيرًا إلى أن الجيران كانت تتبارك بها، بينما والده كان يحب الفن والفنانين، لافتًا إلى أن زوجته كانت متدينة وكتبت على نفسها الكفاح معه.

وأضاف "توفيق"، خلال لقائه ببرنامج "حلو الكلام"، الذي تقدمه الإعلامية منال سلامة، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أن زوجته كانت دائمًا تسعى لتخفيف آلامه وتعمل من أجل الوصول لراحته، مشيرا إلى أنه طوال فترة حياتهما سويا كان يكثر من كلمة أحبك، ولكنها نادرا ما كانت تنطق بها لفظيًا ولكنها كانت تسعى لتحقيقها عن طريق تصرفاتها ووقوفها بجانبه.

وتابع الفنان رشوان توفيق، أن فضل الله كان كبيرا ونعمه كانت أكثر، ولم يحوجنا إلى أي مخلوق على وجه الأرض، مشيرًا إلى أن الفنانة سميحة أيوب ذكرت أن زوجته "أميمة" ربنا رزقها به لأني أخلصت لها وعمري ما أقدمت على خيانتها أبدًا أو شاهدت امرأة غيرها طوال حياتي.


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