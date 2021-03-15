هذه هي الدول الأوروبية التي علقت استخدام لقاح أسترازينيكا.. والحكم على الدواء غدًا

أوقفت قائمة متزايدة من الدول الأوروبية استخدام اللقاح المضاد لفيروس Covid-19 الخاص بشركة أسترازينيكا AstraZeneca كإجراء وقائي في انتظار المراجعة من الجهة المنظمة للصحة في أوروبا، وفق ما أفادت به صحف دولية.





أصبحت فرنسا أحدث دولة تفعل ذلك ، بعد إيطاليا وألمانيا في وقت سابق اليوم ، بينما ينتظرون حكمًا من وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) بعد ظهر الثلاثاء.





أشارت التوجيهات السابقة من وكالة الأدوية الأوروبية إلى أن فوائد الجرعة من اللقاح تفوق أي مخاطر محتملة.





فيما يلي نظرة على الدول الأوروبية التي علقت استخدام اللقاح حتى الآن:





1-الدنمارك : أوقفت الدنمارك يوم الخميس الماضير التطعيم بــأسترازينيكا لمدة 14 يومًا "كإجراء احترازي" لأنها تحقق في "علامات على وجود أثر جانبي خطير محتمل في شكل جلطات دموية مميتة" بعد وفاة شخص دنماركي بعد التطعيم ، وفقًا لمسؤولي الصحة الدنماركيين.





-النرويج: اختارت النرويج يوم الخميس أيضًا "إيقاف" التطعيمات بعد ورود تقارير عن الوفاة في الدنمارك.





قال المعهد النرويجي للصحة العامة إنه تم الإبلاغ عن حالات مماثلة في النرويج ، ولكن "بشكل رئيسي في كبار السن حيث يوجد في كثير من الأحيان مرض كامن آخر أيضًا".





3-أيسلندا: علقت أيسلندا يوم الخميس استخدام لقاح AstraZeneca، برغم عدم ورود تقارير عن إصابة مرضى بجلطات دموية في البلاد.





4-بلغاريا: أمر رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف يوم الجمعة بوقف جميع لقاحات AstraZeneca حتى "يرفض EMA كل الشكوك" حول سلامة اللقاح.





5-أيرلندا : قررت أيرلندا يوم الأحد تعليق استخدام لقاح AstraZeneca مؤقتًا "للحفاظ على الثقة" في برنامج اللقاح الخاص بها ، وفقًا لرئيس اللجنة الاستشارية الوطنية للتحصين.





6-هولندا: قالت الحكومة الهولندية يوم الأحد إنها ستوقف تلقيح AstraZeneca لمدة أسبوعين "كإجراء احترازي وفي انتظار مزيد من التحقيق".





7-ألمانيا : قال وزير الصحة الألماني ، ينس سبان ، يوم الإثنين ، إن البلاد أوقفت "بحذر" التطعيم بلقاح أسترازينيكا بعد تحركات مماثلة من جانب دول أوروبية أخرى.





8-إيطاليا : حظرت وكالة الأدوية الإيطالية يوم الاثنين استخدام لقاح Covid-19 من شركة AstraZeneca "كإجراء احترازي ومؤقت" ، في انتظار اجتماع وكالة الأدوية الأوروبية.





9-فرنسا : قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، الإثنين ، إنهم سيعلقون استخدام اللقاح حتى صدور حكم نهائي من هيئة تنظيم الصحة في أوروبا بعد ظهر الثلاثاء.





ذكر ماكرون: "لدينا مبدأ واحد: الاسترشاد بالعلم والسلطات الصحية المختصة ، والقيام بذلك ضمن نهج أوروبي منسق".





وفي الوقت نفسه ، تواصل المملكة المتحدة استخدام لقاح AstraZeneca وتؤكد أنه آمن.





و في وقت سابق اليوم الاثنين ، قال نائب رئيس اللجنة المشتركة في المملكة المتحدة للتطعيمات إنه لا يوجد مؤشر على وجود صلة بين جلطات الدم ولقاح أسترازينيكا ، ويشجع الناس على الاستمرار في الحصول على اللقاح .





وقال أنتوني هارندن في تغريدة نشرتها هيئة الصحة العامة في إنجلترا: "لقد قامت المملكة المتحدة بإعطاء 11 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا ولم يكن هناك فرق واضح في عدد جلطات الدم منذ تقديم اللقاح" .





أضاف "تم اختبار اللقاح بدقة للتأكد من سلامته وتم اعتماده من قبل وكالة الأدوية الأوروبية و MHRA ومنظمة الصحة العالمية ، لذلك يجب على الناس الاستمرار في تناوله.".



