الاتحاد السكندري يهزم البنك الأهلي ويقتحم المربع الذهبي للدوري

حقق الاتحاد السكندري فوزا هاما على منافسه البنك الأهلي بهدف نظيف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري المصري .
وتمكن روماريو ويليامز من إحراز هدف تقدم الاتحاد في الدقيقة "78"، من خلال ركلة حرة لصالح فريقه بالقرب من منطقة جزاء البنك الأهلي جهة اليمين نفذها السيد سالم بإرسال كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها روماريو ويليامز بلمسة رائعة بالركبة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت يمين الشباك.
وتمكن الاتحاد السكندري من التواجد في المركز الرابع برصيد 25 نقطة بينما تواجد البنك الأهلي في المركز الـ14 برصيد 14 نقطة.
وخاض الاتحاد السكندي المباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمي: محمد صبحي
خط الدفاع: داميون لوي، صبري رحيل، السيد سالم
خط الوسط: عمار حمدي، خالد الغندور، فوزي الحناوي، مانجه
الهجوم: اوكوي، سيسيه، مروان عطية.