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منوعات

أول مسلم يترشح لجائزة أفضل ممثل في أوسكار 2021

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:34 م
الممثل البريطاني
الممثل البريطاني ريز أحمد
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أماني إبراهيم
دخل الممثل البريطاني "ريز أحمد" التاريخ ليصبح أول مسلم يُرشح لجائزة الأوسكار عن دوره في الفيلم الناجح "Sound of Metal"، والذي حصل على تقييمات رائعة.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، حصل الشاب البريطاني صاحب الـ 38 عاما على الكثير من الإشادات بأداءه في الفيلم، الذي جسد فيه دور عازف طبول موسيقى الروك أند رول ثم يصبح مدمنًا على الكحول وتضيع حياته بعدما فقد سمعه. 

كان الممثل الأمريكي "ماهرشالا علي" أول مسلم يفوز بجائزة الأوسكار عندما حصل على جائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلم Moonlight في عام 2017 ، وفاز بالجائزة نفسها في عام 2019 عن Green Book. 

وقال "أحمد" اليوم: "واو! يشرفني ترشيحي من قبل زملائي الممثلين لمثل هذه العروض الملهمة، وأنا ممتن للأكاديمية على دعمهم وتشجيعهم". 

وتم الإشادة بأحمد على أدائه الشغوف في Sound Of Metal، والذي استعد له من خلال تعلم الطبول ولغة الإشارة الأمريكية بالإضافة إلى حضور اجتماعات مدمني الكحول المجهولين والمخدرات المجهولة. 

وعلى المستوى الشخصي، كان أحمد، قد اعلن في الشهر الماضي، عن عقد قرانه على زوجته فاطمة في حفل رائع بحضور عدد قليل من الضيوف.

وبدأت مسيرة أحمد السينمائية في فيلم مايكل وينتربوتوم "الطريق إلى جوانتانامو" ، حيث لعب دور شفيق رسول ، عضو فرقة تيبتون الثلاثة، وفي عام 2016 ، ظهر في فيلم الحركة "جيسون بورن"، كما لعب دور البطولة كشاب متهم بالقتل في مسلسل "The Night Of" على شبكة HBO ، وحصل على اشادة من النقاد. 
أول مسلم يترشح لجائزة أفضل ممثل في أوسكار 2021
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