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فن

داليا مصطفى تكشف لـ صدى البلد كيف استقبلت شائعة طلاقها.. فيديو

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:27 م
صدى البلد
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خالد صواف

تحدثت الفنانه داليا مصطفي خلال لقائها مع موقع " صدى البلد " عن شائعات انفصالها عن زوجها الفنان شريف سلامة وتصدرها التريند .

 وقالت :" استقبلت شائعة طلاقي وأنا لسة  صاحية من النوم .. وعندما شاهدت فيديو شريف ورانيا منصور وجدته بسيط وعادى جدا ولا يستحق كل هذة الضجة ".

أضافت " رانيا صاحبتي والناس تناقلت الفيديو بشكل خطأ .. هما كانوا مع بعض في مسلسل ببيروت والفيديو ده كان اثناء عودتهما من التصوير ".

يذكر أن اخر ظهور لداليا برفقة شريف كان في عيد الحب "الفلانتين"، ونشرت صورة جديدة لهما عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام".

وظهرت داليا رفقة زوجها شريف سلامة وعلقت على الصورة قائلة: ."happy Valentines
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