ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

استشاري توضح أسباب وأعراض اضطراب الهوية الجنسية.. فيديو

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:20 م
رضوي فتحي
رضوي فتحي
Advertisements
التوك شو
قالت رضوى فتحي، استشاري أسري وسلوكي، إن أعراض اضطراب الهوية الجنسية تبدأ من سن 2 لـ4 سنوات، وتتفاقم جدًا في عمر الـ12 عاما، مشيرة إلى أن الطبيب وحده هو المختص بعلاج اضطرابات الهوية الجنسية العضوية أو الجينية.

وتابعت "فتحي"، خلال حوارها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة؛ ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن اضطراب الهوية الجنسية السلوكية أو البيئية يحدث نتيجة تعرض الطفل لمشكلة نفسية وهو صغير، مشيرة إلى أن هناك الكثير من التصرفات التي تقوم بها الأسرة بدون وعي قد تؤدي إلى اضطراب جنسية لدى الأطفال.
 
وأضافت: "ممكن الأم تلبس ابنها طرحة وتقول شكله حلو، وهذا يؤثر في نفسية الطفل إلى حد كبير، وقد ترسخ هذه الصورة في ذهن الطفل بأن شكله حلو، عندما كان يرتدي الطرحة وهو صغير".
 
وأشارت إلى أن اضطراب الهوية الجنسية تعني أن الطفل يكون رافض جنسه بحالة من الحزن والغضب الشديد، معقبة: "بيكون غاضب إنه يكون ولد أو بنت، وهذا الاضطراب يظهر عند التحدث بصيغة بنت وهو ولد، أو التكلم بصيغة ولد وهي بنت". 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بتاكل بنهم ومش قادر توقف ..إليك كل ما يمكن معرفته عن اضطراب الأكل

أسباب وأعراض العنف الأسرى

أعراض الدورة الشهرية مقابل أعراض الحمل

لو متعرفهاش.. اكتشف اضطرابات الأكل وأنواعها

نجم مصري جديد في سماء هوليود: سافرت لأمريكا عشان اتفسح شوية فحققت حلمي .. فيديو

أعراض الحمل في أسبوع

ترشيحاتنا

أبو سنيدة في الصورة.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد رفض عودته للزمالك

إلغاء رحلات الطيران.. الصين تتعرض لكارثة جديدة لم تحدث منذ 10 سنوات

وزير المالية يكشف الحد الأدنى لزيادة رواتب الموظفين.. فيديو

تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط ومديري الإدارات بالأهلي بحضور الخطيب

مصاب بكورونا يتوفى 10 مرات في ليلة واحدة.. فيديو

قل أعوذُ برب الفلق.. محمد رمضان يرد على عمرو أديب | شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيروم طبيعي.. فوائد غير متوقعة عند وضع الليمون على البشرة

شاهد.. عرض سيارة BMW 540i للبيع بـ 15 ألف جنيه

طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية