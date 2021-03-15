رئيس مياه القناة يتابع أعمال إصلاح خط طرد محطة رافع بالقنطرة غرب





تابع اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أعمال الاصلاح بخط طرد محطة رافع مياه العكرة بالقنطرة غرب قطر 1500 مم، وتم إعادة ضخ المياه لمدينة بورسعيد فور الانتهاء من أعمال الاصلاح.





وأضاف رئيس الشركة أن الطاقة التصميمية لمحطة رافع مياه العكرة بالقنطرة غرب نحو ٣٠٠ الف متر مكعب / يوم لتوفير مياه الشرب لبورسعيد ، وذلك بعد تنفيذ أعمال التوسعات بالمحطة والصفوف الناقلة لسد احتياجات المحافظة نتيجة للزيادة السكانية والتوسع العمرانى لمحافظة بورسعيد، حيث تم إنشاؤها بطاقة تصميمية ١٥٠ الف متر مكعب يوم.





وأضاف أن محطة رافع مياه العكرة بالقنطرة غرب تغذى خزان الرسوة بمدينة بورسعيد والذى يعد بمثابة خزان احتياطى استراتيجى للمياه تبلغ سعته 50 الف متر مكعب حيث يكفى الخزان لتعويض النقص وضمان توفير المياه امام محطة الرسوة لمدة 3 ساعات فى حالة حدوث اى أعطال طارئة بمحطة رافع مياه العكرة بالقنطرة غرب.





وأكد اللواء عبد الحميد عصمت أن خدمة الخط الساخن 125 تتلقى شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاثة على مدار 24 ساعة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن أو من خلال خدمة الواتساب على الرقم 01206666240 ,كذلك من خلال الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك .