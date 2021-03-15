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فن

شقيق ياسمين عبد العزيز يرد بقوة على أحمد العوضي

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:11 م
وائل عبد العزيز وياسيمن
وائل عبد العزيز وياسيمن عبد العزيز واحمد العوضى
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أحمد إبراهيم
دخل كل من وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى زوج ياسمين عبد العزيز فى تراشق بالالفاظ عبر صفحاتهما على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. 

ورد الفنان وائل عبد العزيز على احمد العوضى قائلا : "انا بابا يلا". 

وجاء هذا الرد بعد أن وجه احمد العوضى له رسالة قوية يرد فيها قائلا : "الف شكر علي تصميماتكم الحلوة ...  إن شاء الله المسلسل يبقي علي اسمه ... اللي مالوش كبير". 

كما كتب : "هو ده نظامنا ..  كل يوم واحد بيشيل التاني من الافيش .. البوستر الجاي هيبقي فاضي من غيرنا.. إحنا كبيرنا ربنا". 

وكانت البداية عن وائل عبد العزيز الذى قال عبر صفحته: "مبروك يا غزل ... هو ده الصح والطبيعي انتي نجمه كبيره ودي مكانتك وده مطرحك .. مبروك يلي ملكيش كبير".

واضاف : "محدش يدخل في الي مالوش فيه عشان مسمعهوش كلام يضايقه وشكرا".   
شقيق ياسمين عبد العزيز يرد بقوة على أحمد العوضي
شقيق ياسمين عبد العزيز يرد بقوة على أحمد العوضي
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