حل التشابكات.. المالية: 330 مليار جنيه تم تحويلها للتأمينات والمعاشات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن أكثر من 330 مليار جنية تم تحويلها للتأمينات والمعاشات حتى الأن، مضيفا: عملنا بجهد كبير لحل التشابكات المالية بين وزارة المالية والتأمينات والمعاشات.





وأضاف معيط، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن 170 مليار جنية قيمة المصروفات و1260 قيمة الإيرادات في الموازنة الجديدة.

وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منحاز لتحسين معيشة المواطن، مضيفا أن معظم توجيهات الرئيس السيسي في إطار حياة المواطن المصري البسيط والطبقة المتوسطة.





وأضاف معيط، أن الريس السيسي وجه زيادة قيمة المعاشات بنحو 13%، والسيسي وجه بزيادة الحد الأدني للأجور إلى 2400 جنيه، متابعا أن 22 مليار جنية تم ضخها للشركات في أزمة فيروس كورونا، و10 مليار جنية دعم في قطاع الغاز والكهرباء.





وأعلنت الرئاسة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بزيادة أجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه.

وقالت في بيان لها، إن الرئيس السيسي تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2021– 2022، ووجه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.





وطالب السيسي بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.





وقرر زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.





وطال القرار ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسنا في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه.





كما قرر تخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للالعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.















