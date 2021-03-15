كن قياديا.. انطلاق فعاليات المؤتمر القومي لبرلمان طلائع مصر غدًا

أكد الدكتور أشرف صبحي _وزير الشباب والرياضة ،أن المؤتمر تجربة سياسية رائدة تهدف الي إعداد و خلق جيل من النشء ممارس للحياة السياسية بأسلوب ديمقراطي ولديه الوعي والمعرفة بكافة مؤسسات الدولة المصرية من حيث سياستها العامة كيفية عملها وادائها ،بالإضافة الي رؤية طموحة في مجال بناء الإنسان الذي يأتي علي رأس أولويات الدولة المصرية و الجوهر الرئيسي لمرحلة التمكين التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي-رئيس الجمهورية.







وتابع أن المؤتمر يعزز دور الطلائع بالمشاركة الايجابية في الحياة العامة ورفع قيم الانتماء والحث الوطني ،تدريب الطلائع المشاركين علي ثقافة وادأب الحوار وطرح القضايا المجتمعية علي السادة التنفيذيين من خلال إستخدام أدوات الرقابة الرلمانية ،مما يساهم في تأهيل وتمكين جيلا لديه المشاركة الإيجابية والفاعلة تماشيا مع الرؤية المستدامة لمصر 2030 وخطواتها السريعة في التنمية .







ويناقش المؤتمر عدة محاور هامة منها العنف ضد الأطفال من خلال "التحرش،التنمر،الانتحار،الإتجار بالأطفال،التعصب"كما يناقش ايضا محاور رئيسية أبرزها "التعليم،الصحة،المرأة،ذوي الهمم"،كذلك يتم تقديم مشروع بقانون لتعديل بعض البنود من قانون (الطفل/التحرش) ،ذلك بحضور مجموعة من الخبراء البرلمانين وأساتذة متخصصين في القانون الدستوري والعلوم السياسية وعلم الإجتماع السياسي، الكوادر البرلمانية المتميزة في مجال البرلمان .







وتختتم فعاليات المؤتمر بنموذج محاكاة يعبر عن نماذج الحياة السياسية المصرية.

تطلق وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ(جي آي زد) ، غدًا الثلاثاء ، فعاليات المؤتمر القومي لبرلمان طلائع مصر 2021 تحت شعار "كن قياديًا....كن مؤثرًا" ، بمركز التعليم المدني بالجزيرة، خلال الفترة من 16_20 مارس الجاري، بمشاركة 75 مشارك ومشاركة من ممثلي أعضاء برلمان مصر (مراكز الشباب، المدارس،المعاهد الأزهرية،مدارس الراهبات،ذوي الهمم) .