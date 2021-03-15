إطلاق عيادات طبية متحركة بالمناطق الأعلى إصابة بكورونا في أسوان ..شاهد

أعلن الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان عن تدشين عيادات طبية متحركة مخصصة للقري الأعلي في نسبة الإصابات بفيروس كورونا علي مستوي المحافظة.





وذلك تحت إشراف الدكتور "محمود عبد العزيز " مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية حيث إستهدفت نشاط العيادات خلال الأيام الماضية العديد من القري والمراكز ومنها .





وتقوم العيادات الطبية بأعمال الطبي المجاني للمواطنين . ( قري أبو الريش بحري ، وأبو الريش قبلي - المقلة ) بمركز أسوان ، ( المنصورية - بنبان - نجع العرب - الغابة - الشيخ ابراهيم ) بمركز دراو ، و( سلوا بحري - العباسية - منيحة ) بمركز كوم أمبو ، و ( بلانة - ادندان - ارمنا - كلابشة ) مركز نصر النوبة ، و( البحيرة - الفوزة - الشيخ علي - المريناب - الغنيمية - المعمارية ) بمركز إدفو





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هذا بالإضافة للقياس نسبة الأكسجين بالدم ، كما تقوم بتوجيه حالات الإشتباه التي يتم رصدها لأقرب مستشفي لعمل لإستكمال الفحوصات الطبية داخل المستشفي ، بالإضافة لتوجيه حالات العزل المنزلي للتسجيل في منظومة دعم الحالات الطارئة المعزولة منزليًا لمرضى فيروس كورونا .





و تم تدشين العيادات الطبية لتساعد المواطنين المصابين بفيروس كورونا في التواصل مع غرفة أزمات فيروس كورونا المركزية بوزارة الصحة من خلال رسائل الـ sms المجانية إلى الرقم 1440حيث يأتي ذلك في إطار مجهودات مديرية الشئون الصحية بأسوان في مواجهة جائحة كورونا .





ويتم ذلك من خلال إرسال المواطن كلمة «عزل» على رقم 1440، وذلك لتسجيل البلاغ أو الشكوى، الخاصة بالحالة أو لتسجيل المواطن على قاعدة بيانات حالات الكورونا المعزولة منزليًا ، وثم يكمل المواطن إدخال بياناته حتى تصله رسالة تؤكّد تسجيل البيانات كاملة ، بجانب الرسائل التي يتمّ إرسالها إلى هذا الرقم مجانية ، وتتيح أيضًا إمكانية الوصول للمواطنين الذين يتم تشخيصهم كحالات كورونا في مستشفيات وعيادات القطاع الخاص وتسجيلهم ضمن منظومة متابعة حالات فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة .