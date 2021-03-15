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التنظيم والإدارة يكشف حقيقة الاستغناء عن الموظفين بسبب الانتقال للعاصمة الإدارية

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:45 م
الدكتور صالح الشيخ
الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
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عادل نصار
قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن أكثر من 40 ألف موظف مستهدف نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة، مضيفا أنه تم تقييم كل الموظفين الذين سيتم نقلهم للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة.


وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن برنامج أساسيات الوظيفة العامة يتم فيه تعريف الموظف بكل ما يحتاجه قبل الانتقال للعاصمة الإدارية، متابعا: لدينا تدريب تخصصي لكل الموظفين الذين سيتم نقلهم للعمل في العاصمة الإدارية.


ورد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على ما يتردد من شائعات باستغناء الدولة عن بعض الموظفين بسبب الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، قائلا :«هذا الأمر غير صحيح تماما ولن نقوم بأي استغناء عن أي موظف من الأساس».


وتابع الشيخ، أن حركة الترقيات هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي للموظفين، مضيفا أننا نعمل على حصر من يستحقون الترقيات في الجهاز الإداري للدولة.


وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الترقيات لأي شخص مرتبطة بمدة زمنية معينة، مستدركا أن الترقيات أصبحت تتم بشكل أسرع حاليا.
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