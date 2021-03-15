العراق.. سقوط 5 صواريخ داخل قاعدة بلد الجوية

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الاثنين، بسقوط صواريخ داخل قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين.









وأكدت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر أمنية سقوط 5 صواريخ على قاعدة بلد الجوية شمالي بغداد دون وقوع خسائر.









فيما قالت قناة "السومرية نيوز" إن قاعدة بلد الجوية تعرضت للاستهداف بصاروخي كاتيوشا وقعت في الجزء الشمالي الغربي من القاعدة في ساحة فارغة قرب سياج القاعدة.







