ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

العراق.. سقوط 5 صواريخ داخل قاعدة بلد الجوية

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:57 م
العراق.. سقوط 5 صواريخ
العراق.. سقوط 5 صواريخ داخل قاعدة بلد الجوية
Advertisements
قسم الخارجي
أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الاثنين، بسقوط صواريخ داخل قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين.


وأكدت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر أمنية سقوط 5 صواريخ على قاعدة بلد الجوية شمالي بغداد دون وقوع خسائر.


فيما قالت قناة "السومرية نيوز" إن قاعدة بلد الجوية تعرضت للاستهداف بصاروخي كاتيوشا وقعت في الجزء الشمالي الغربي من القاعدة في ساحة فارغة قرب سياج القاعدة.


يشار إلى أن قاعدة بلد الجوية هي أكبر قاعدة جوية في العراق وتقع على بعد 64 كم شمال العاصمة بغداد، وكانت تضم في السابق وحدة صغيرة من القوات الأمريكية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

العراق.. استهداف قاعدة بلد الجوية بـ 3 صواريخ

العراق يكشف تفاصيل استهداف قاعدة بلد الجوية بالصواريخ

إيران تخرج عن السيطرة.. قصف للقوات الأمريكية في العراق ومقتل مقاول.. وعملية في مياه إسرائيل.. وإدارة بايدن تتخلى عن التحقيق في صواريخ عين الأسد

ترشيحاتنا

بعد توجيهات السيسى اليوم .. اعرف قيمة الزيادة فى معاشك

بعد إثارتها الجدل بعقد التمساح.. شاهد | أجمل إطلالات ياسمين صبرى

الذهب يتراجع 5 جنيهات في محلات الصاغة.. اليوم

خدماتك في مكانك.. الإسكان تزف بشرى لـ أهالي القرى.. فيديو

بعد توجيهات السيسي بزيادتها.. تعرف على موعد تطبيق العلاوة الدورية للموظفين

لماذا صلاة المغرب 3 ركعات ؟.. لسببين لا يعرفهما الكثيرون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيروم طبيعي.. فوائد غير متوقعة عند وضع الليمون على البشرة

شاهد.. عرض سيارة BMW 540i للبيع بـ 15 ألف جنيه

طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية