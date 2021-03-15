دولة جديدة من خارج أوروبا توقف استخدام لقاح استرازينيكا

قررت هيئة الغذاء والدواء الإندونيسية تأجيل استخدام لقاح استرازينيكا " البريطاني - السويدي" ضد فيروس كورونا - كوفيد 19 وسط مخاوف من أن المتلقين قد يصابون بجلطات دموية قاتلة، حسبما قال رئيس الهيئة بيني لوكيتو، يوم الاثنين.





وقال لوكيتو في بيان صدر اليوم "نحن نتواصل مع منظمة الصحة العالمية ومجموعة الخبراء الاستشارية الإستراتيجية حول التحصين SAGE بدافع الإحتياطات"





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ونقلت صحيفة "جاكرتا جلوب" عن رئيس الهيئة الاندونيسية للأدوية والغذاء، قوله إن "النتائج ستقدم بعد ذلك إلى الفريق المشترك بين الوكالات ووزارة الصحة التي ستقرر بعد ذلك ما إذا كان لقاح استرازينكا يمكن استخدامه في حملة التطعيم الوطنية".





وأعرب لوكيتو عن أمله في ألا يستغرق الأمر وقتًا طويلًا للقول النهائي في هذه المسألة.





ووفقًا لوسائل الإعلام، تلقت إندونيسيا 1.1 مليون جرعة من لقاح استرازينكا الأسبوع الماضي من خلال مبادرة التوزيع الدولية كوفاكس التي تقودها منظمة الصحة العالمية.





ومن المتوقع أن تعقد منظمة الصحة العالمية اجتماعًا بشأن سلامة لقاح فيروس كورونا استرازينكا اليوم الثلاثاء.





وقالت شركة استرازينكا الأحد إنها لم تعثر على دليل على زيادة خطر الإصابة بجلطات دموية من لقاح كورونا - كوفيد 19 بعد إجراء مراجعة دقيقة لبيانات السلامة لأكثر من 17 مليون شخص تم تلقيحهم في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.





وفي غضون ذلك، أوقفت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والدنمارك وإستونيا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورج والنرويج مؤقتًا استخدام لقاح استرازينكا بعد أن أبلغ المواطنون عن آثار جانبية بعد التلقيح من مجموعة ABV5300.

