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رياضة

حالة اكتئاب.. سرقة مصطفى محمد في تركيا.. والبلدوزر قد يتغيب عن المنتخب

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:35 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي، تعرض لحادث سرقة.

وحسب صحيفة " الصباح" التركية فإنه أثناء تسوق مصطفى محمد في " إستيني بارك" تعرض لحادث سرقة، حيث تمت سرقة حقيبته التي توجد بها محفظته الشخصية وجواز سفره المصري.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتم العثور على محفظة مصطفى محمد أو جواز سفره، ليدخل اللاعب في نوبة اكتئاب.

وأكدت الصحيفة أن مصطفى محمد قد لا يسافر لمصر للالتحاق بمعسكر المنتخب، بعد ضياع جواز سفره، لكنه يحاول الوصول لحل مع السلطات التركية.

وسجل مصطفى محمد حتى الآن 5 أهداف مع جالاتا سراي في بطولة الدوري، وهدف في بطولة كأس تركيا.

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