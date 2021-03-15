رغم أعراضه الجانبية.. الاتحاد الأوروبي يطالب باستمرار التحصين بلقاح استرازينيكا

قال ماركو كافاليري، رئيس استراتيجية اللقاحات والتهديدات الصحية بوكالة الأدوية الأوروبية، إن الوكالة تصر على أن التحصين بلقاح استرازينيكا كوفيد 19 يجب أن يستمر.





وأخبر كافاليري لجنة الصحة بالبرلمان الأوروبي أن الوكالة "لن ترى أي مشكلة في مواصلة حملة التطعيم باستخدام هذا اللقاح".





وقالت الوكالة في بيان منفصل، نُشر اليوم الاثنين، إنها لا تزال تحقق في الصلة بين طلقات استرازينكا وزيادة حدوث جلطات الدم.





وتعمل الوكالة الاوروبية بشكل وثيق مع الشركة، مع خبراء في اضطرابات الدم، ومع السلطات الصحية الأخرى بما في ذلك وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة استنادًا إلى خبرتها مع حوالي 11 مليون جرعة من اللقاح.





وقالت الوكالة إن تحقيق الوكالة مستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع والتحليل الدقيق لجميع البيانات ... سيتم تنفيذه في الأيام المقبلة.