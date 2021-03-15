ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد الشرنوبي عن الإعدادية: بصرف على نفسي وأنا عندي 10 سنين ..فيديو

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:00 م
الشرنوبي
الشرنوبي
Advertisements
محمد القاضي
حل الفنان محمد الشرنوبي ضيفا على برنامج "يوم ليك"، الذي تقدمه المذيعة "سمر يسري"، المُذاع عبر فضائية "الحياة".

ورد الفنان محمد الشرنوبي، على تصريح عمه، بأنه حاصل على الشهادة الإعدادية فقط، قائلا "الكلام صحيح، ومش حاجه عيب ولا حرام ولا غلط، علشان كدا مرديتش عليه".

وأضاف "الخبر نزل بصيغة شهاد فضيحة محمد الشرنوبي"، متابعا "أنا محقق حاجات كويسة، وواصل لمكانة كويسة، والحمد لله بصرف على نفسي من وأنا عندي 10 سنين، قررت وقولت لوالدي محدش هيصرف عليا".

وأوضح "البعض يعتقد أنني مغرور، لكن الحقيقة غير ذلك، معقبا:" ببقى مكسوف مش مغرور، وبكون مكسوف وخايف وركبي بتخبط أما أطلع المسرح".

وشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع كل من الفنانة مي عمر، وأوحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي. 

وطرح الفنان محمد الشرنوبي، أغنية جديدة بعنوان "رحلة واحدة" وذلك ضمن حملة (مودة) لوزارة التضامن الاجتماعي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

هل يرد محمد الشرنوبي على نشر مؤهله الدراسي؟.. تفاصيل

القصة الكاملة حول المؤهل الدراسي لمحمد الشرنوبي

رسالة جديدة من محمد الشرنوبي بعد أزمة شهادة الاعدادية.. شاهد

بيعرف يقرا ويكتب.. نقابة الموسيقيين ترد على عدم حصول الشرنوبي على مؤهل عالٍ

كدا كتير.. أول تعليق من زوجة الشرنوبي على مشهد "بودة ومروة"

الشرنوبي: رفضت مساعدة والدي في مشواري الفني

ترشيحاتنا

60 مليون مستفيد من قرار الرئيس بزيادة الرواتب والمعاشات| تفاصيل

3 نجوم يخشون مفرمة كارتيرون في الزمالك

الذهب يتراجع 5 جنيهات في محلات الصاغة.. اليوم

8 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا .. ماذا ستفعل أوروبا بهذه الكمية؟

صيف وشتاء.. الأرصاد تحذر من موجة حارة تضرب البلاد السبت المقبل ..فيديو

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات سمية الخشاب.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيروم طبيعي.. فوائد غير متوقعة عند وضع الليمون على البشرة

شاهد.. عرض سيارة BMW 540i للبيع بـ 15 ألف جنيه

طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية