محمد الشرنوبي عن الإعدادية: بصرف على نفسي وأنا عندي 10 سنين ..فيديو

حل الفنان محمد الشرنوبي ضيفا على برنامج "يوم ليك"، الذي تقدمه المذيعة "سمر يسري"، المُذاع عبر فضائية "الحياة".





ورد الفنان محمد الشرنوبي، على تصريح عمه، بأنه حاصل على الشهادة الإعدادية فقط، قائلا "الكلام صحيح، ومش حاجه عيب ولا حرام ولا غلط، علشان كدا مرديتش عليه".





وأضاف "الخبر نزل بصيغة شهاد فضيحة محمد الشرنوبي"، متابعا "أنا محقق حاجات كويسة، وواصل لمكانة كويسة، والحمد لله بصرف على نفسي من وأنا عندي 10 سنين، قررت وقولت لوالدي محدش هيصرف عليا".





وأوضح "البعض يعتقد أنني مغرور، لكن الحقيقة غير ذلك، معقبا:" ببقى مكسوف مش مغرور، وبكون مكسوف وخايف وركبي بتخبط أما أطلع المسرح".





وشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع كل من الفنانة مي عمر، وأوحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.





وطرح الفنان محمد الشرنوبي، أغنية جديدة بعنوان "رحلة واحدة" وذلك ضمن حملة (مودة) لوزارة التضامن الاجتماعي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



