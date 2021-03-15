طرح البرومو الرسمي لمسلسل هجمة مرتدة.. فيديو

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلانية البرومو الدعائي الأول لمسلسل " هجمة مرتدة " للنجم أحمد عز والذي سيخوض به السباق الرمضاني المقبل .









واتسم البرومو بالإثارة والتشويق مما ينبئ بوجود مسلسل قوى سيكون أحد فرسان الرهان في الموسم الرمضاني .









وكان المنتج تامر مرسي طرح البوستر الرسمي لمسلسل "هجمة مرتدة"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" منذ أسبوعين .









وعلق تامر مرسي على البوستر قائلا : "رمضان 2021 إن شاء الله، من ملفات المخابرات العامة المصرية، فيه ناس بتخاف من الاسم لوحده".









ويجسد عز في المسلسل دور شاب يعمل في الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح في التواصل مع جهاز المخابرات، ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدى مسئولي الجهاز ويجسد دوريهما نضال الشافعى وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.









مسلسل "هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، يشارك في بطولته كل من ماجدة زكى، وهند صبرى، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.