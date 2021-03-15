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رياضة

إبراهيم حسن: سعيد بعودة التوفيق للاتحاد وندرس عودة الرباعي

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:26 م
إبراهيم حسن
إبراهيم حسن
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حسام الحارتي
عبر إبراهيم جسن مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على البنك الأهلي في المباراة التي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري والتي انتهت لصالح زعيم الثغر بهدف نظيف.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات لفضائية " أون تايم سبورتس "، :" نجحنا في التغلب على بعض الصعوبات التي واجهتنا في الفترة الماضية والتوفيق كان غائبا عنا في بعض المباريات وعلى رأسها أسوان وغزل المحلة وكنا نستحق تحقيق الفوز في هذه المباريات".

وتابع:" فضلنا في المباريات الماضية الاعتماد على مجموعة معينة من اللاعبين نظرا لضغط المباريات ولم نقرر إيقاف اي لاعب وسنحسم موقف الرباعي من العودة خلال الأيام المقبلة.

وحقق الاتحاد السكندري فوزا هاما على منافسه البنك الأهلي بهدف نظيف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري المصري .

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي الاتحاد السكندري من أجل إحراز هدف التقدم في المقابل تمكن لاعبو البنك الأهلي من إحباط جميع الهجمات والسيطرة على مجريات المباراة .

وتمكن روماريو ويليامز من إحراز هدف تقدم الاتحاد في الدقيقة "78"، من خلال ركلة حرة لصالح فريقه بالقرب من منطقة جزاء البنك الأهلي جهة اليمين نفذها السيد سالم بإرسال كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها روماريو ويليامز بلمسة رائعة بالركبة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت يمين الشباك.

وتمكن الاتحاد السكندري من التواجد في المركز الرابع برصيد 25 نقطة بينما تواجد البنك الأهلي في المركز الـ14 برصيد 14 نقطة.

وخاض الاتحاد السكندي المباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمي: محمد صبحي
خط الدفاع: داميون لوي، صبري رحيل، السيد سالم
خط الوسط: عمار حمدي، خالد الغندور، فوزي الحناوي، مانجه
الهجوم: اوكوي، سيسيه، مروان عطية.

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