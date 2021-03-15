إبراهيم حسن: سعيد بعودة التوفيق للاتحاد وندرس عودة الرباعي

عبر إبراهيم جسن مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على البنك الأهلي في المباراة التي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري والتي انتهت لصالح زعيم الثغر بهدف نظيف.





وقال إبراهيم حسن في تصريحات لفضائية " أون تايم سبورتس "، :" نجحنا في التغلب على بعض الصعوبات التي واجهتنا في الفترة الماضية والتوفيق كان غائبا عنا في بعض المباريات وعلى رأسها أسوان وغزل المحلة وكنا نستحق تحقيق الفوز في هذه المباريات".



