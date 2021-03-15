التأمينات تكشف الحد الأقصى لزيادة المعاشات.. فيديو

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الصحي، إن الحد الأقصى للزيادة المقررة للمعاشات تصل إلى 1053 جنيها.





وأضاف "عوض"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخير"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، أن عدد المواطنين الذين سيستفيدون من الزيادة المقررة للمعاشات يصل إلى 10.5 مليون مواطن.





وأوضح أنه في شهر يوليو من كل عام يتم زيادة المعاشات، مشيرا إلى أنه يتم بدء عمل دراسات نسبة الزيادة في شهر يناير، لتوضيح الإمكانيات والنظام المالي، حتى يتم معرفة الزيادة التي سيتم تحديدها، وتحديد معدل التضخم الذي حدث العام الماضي.





وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، إلى أن معدل التضخم العام الماضي كان 5.1%، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأن تكون زيادة معاشات 2021 بنحو 13%، تعوض نسبة الـ5% الخاصة بالتضخم، ويكون هناك زيادة في الدخل الحقيقي لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بالفرق بينهم.





وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الصحي، إلى أنه لن يكون هناك أي خصومات من معاشات المواطنين، موضحا أنه سيتم صرف الزيادات بداية من شهر يوليو المقبل.



