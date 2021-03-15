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أخبار البلد

متحف الحضارة يناقش آخر استعدادات استقبال موكب المومياوات الملكية

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:37 م
الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار
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محمد الاسكندرانى
عُقد اليوم اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بمقر المتحف بالفسطاط، لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال موكب المومياوات الملكية خلال الفترة الوشيكة القادمة.

ووافق أعضاء مجلس الإدارة على قيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالبدء في الحملة الترويجية لموكب المومياوات الملكية والتي تم إعدادها مسبقا مع المتحف.

ووجه وزير السياحة والآثار بقيام أمناء المتحف بزيارات إرشادية مجانا للزائرين المصريين ورحلات المدارس داخل قاعة العرض المركزي بالمتحف القومي للحضارة المصرية بعد افتتاحها  مع التأكيد على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المتبعة بالمتاحف والمواقع الأثرية ومراعاة الحفاظ علي المسافات الآمنة بين الأشخاص أثناء الزيارات والعدد الأقصى لكل زيارة.

وتم اعتماد لائحة التصوير وافق مجلس الإدارة على السماح لممثلي وسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية بالتصوير مجانا داخل قاعة العرض المركزي لمدة يومين بعد الافتتاح.

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