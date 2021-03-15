نشرة أخبار العالم.. السودان يطلب وساطة رباعية في مفاوضات سد النهضة.. ودول كبرى تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا

شهدت الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، تابعها موقع "صدى البلد" على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:









قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، إن الخرطوم تؤمن بالحلول الإفريقية لمشاكل القارة، وذلك بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي.









صرح نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية اليوم الإثنين، برغبة واشنطن في استئناف مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.









أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، إطلاق مليشيا الحوثي صاروخين بالستيين تجاه مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية.









أعلنت الحكومتان الفرنسية والإيطالية اليوم، الاثنين، تعليق استخدام لقاح فيروس كورونا "أسترازينيكا"؛ بسبب تقارير جديدة عن جلطات دموية خطيرة مرتبطة بجرعات اللقاح.









ودعت المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، أقدم مؤذن في المملكة الشيخ ناصر بن عبدالله الهليل، حيث توفي عن عمر يناهز 118 عاما، إثر صراع مع المرض.









أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن والمدعومة من إيران اليوم الاثنين، استهداف مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية في مدينة خميس مشيط جنوبي المملكة العربية السعودية.









أوصت منظمة الصحة العالمية اليوم، الأربعاء، بأن تستمر البلدان في استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا الذي أنتجته جامعة أكسفورد البريطانية، على الرغم من المخاوف بشأن حدوث جلطات مرتبطة بجرعات اللقاح، والتي أصيب بها بعض الأشخاص الذين تلقوها.









بعد 18 عامًا في السلطة، لا أحد يعرف متى وكيف سينتهي حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لكن رحيله قد يكون مفاجئًا، حسبما قال مايكل روبين، الباحث في معهد "أمريكان إنتربرايز" في مقاله بمجلة "ناشونال إنترست".









تعهد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، بمحاسبة كل شخص قصّر في عمله وفي حماية أرواح الأردنيين، وذلك وفق نتائج التحقيق في حادث انقطاع الأكسجين عن مرضى كورونا بـ مستشفى السلط، والذي أودى بحياة 7 أشخاص.









أصدرت البحرية التابعة للحرس الثوري الايراني مقطع فيديو يظهر أحدث "مدينة صاروخية" - وهي مجمع مجهز بالعديد من أنظمة إطلاق الصواريخ الباليستية من نطاقات مختلفة







