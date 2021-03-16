محمد منير: لما وصلت محطة رمسيس زمان قلت "هبقى مطرب كبير ذو شأن".. فيديو

كشف المطرب الكبير محمد منير، كواليس بداياته في مجال الغناء والموسيقي، وانطباعاته بعد مجيئه من أسوان إلى القاهرة قبل بداية مشواره الفني.





وقال محمد منير في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي": "لما وصلت محطة رمسيس زمان قلت انا هبقى مطرب كبير ذو شأن في التمثيل والغناء".





وتابع محمد منير:" ابويا كان من كبار موظفي ديوان محافظة أسوان، وأبويا وأمي لم يحلموا برغبتي في الغناء وكان وصمة لاي حد إن ابنه يبقى مغني زمان".





وأكمل محمد منير: "اخواتي البنات يرعوني كثيرا حتى في فترة مرضي الأخيرة، ووجود اخواتي البنات معايا يعطيني معنى وكل فنانين مصر زاروني في الفترة الأخيرة ".



