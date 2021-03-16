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توك شو

شاهد.. عروس داعش البريطانية تظهر دون النقاب

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:29 ص
عروس داعش
عروس داعش
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ندى عبد العزيز
عرضت فضائية العربية فيديو للشابة البريطانية ذات اصول بنغالية "شميمة بيغوم"و التي لقبت بـ"عروس داعش"  وذلك بعد عودتها إلى الواجهة مرة ثانية بعد ظهورها بطلة عصرية وتخليها عن النقاب فى مخيم روج شمال شرق سوريا.

 وظهرت عروس داعش بهذه الطلة العصرية بالتزامن مع مساعي محاميها لإعادة جنسيتها البريطانيةو تسهيل عودتها إلى بريطانيا مرة ثانية، ولكن  الحكومة البريطانية رفضت بشدة عودتها وإعادة الجنسية إليها، لأسباب أمنية واعتبرت ان بمقدرتها طلب جواز سفر بنغالي.

وقال محامى عائلة بيغوم ان جواز السفر الوحيد الذى حصلت عليه شميمة بيغوم هو جواز سفر بريطاني وعندما ذهبت إلى سوريا استخدمت جواز سفر بريطانيا ونقودا بريطانية لشراء تذكرة سفر فى المملكة المتحدة للذهاب إلى سوريا مضيفًا انها لم تتحدث البنغالية.

جدير بالذكر ان بيغوم تركت بريطانيا منذ ٦ سنوات  فى سن الـ 15 من اجل الالتحاق بجماعة داعش الإرهابية وانضمت رسميا للتنظيم الإرهابي فى سوريا يوم 17 فبراير 2015 وتزوجت من أحد عناصر جماعة داعش الإرهابية، وانجبت ثلاث اطفال القى مصرع اثنين فى المعركة الأخيرة التي شهدت انهيار "دولة الخلافة" في سوريا وفجعت لاحقًا بوفاة طفلها الثالث فى المخيم.


https://youtube.com/watch?v=jUtY0u8ATSU&feature=share
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