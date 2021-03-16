بـ2620 جنيها| تسريبات تكشف موعد إطلاق هاتف Nokia G10 من نوكيا.. مواصفات

كشفت تسريبات أن شركة HMD الفنلندية ستطلق هاتفها Nokia G10 من الفئة المتوسطة تحت علامتها التجارية نوكيا، رسميا، فى 8 أبريل القادم، حيث سيصدر بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G .





وبحسب موقع PhoneArena فإن هاتف Nokia G10 سيأتى بشاشة قياس 6.4 بوصة، من نوع IPS LCD ،وبجودة +HD مع نوتش على شكل قطرة ماء للكاميرا السيلفى التى ستأتى بدقة 16 ميجابيكسل، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع اللونين الأزرق والأرجواني .





وسيقدم هاتف Nokia G10 كاميرا رباعية خلفية ستكون الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، والثانية بمستشعر ماكرو للتكبيربدقة 5 ميجابكسل، مع كاميرتى بمستشعرى للعمق والاتساع دقة 2 ميجابكسل، مع فلاش LED .





ويعمل هاتف Nokia G10 بمعالج من نوع Snapdragon 662 للفئة المتوسطة، مع نسختين للمساحة الداخلية سعة 32 و 64 جيجا بايت و 3 و4 جيجا بايت رام لذاكرة الوصول العشوائى، بالإضافة إلى بطاقة توسعة من نوع microSD تصل إلى 256 جيجابايت، مع نظام تشغيل أندرويد 10 .





ويحتوى هاتف Nokia G10 بطارية كبيرة سعة 4000 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 10 واط، مع منفذ شحن من نوع USB-C ، وفتحة لسماعة الصوت بفتحة 3.5 ملم ، و Wi-Fi بسرعة 5 جيجاهرتز .





ومن المتوقع أن يصدر هاتف Nokia G10 بسعر 140 يورو أى ما يعادل حوالى 2620 جنيها مصريا.



