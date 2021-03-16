على عبد الخالق عن الملك أحمس: أثق في قدرات مخرجه

قال المخرج الكبير علي عبد الخالق: إنه ينتظر عرض مسلسل "الملك أحمس"، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم، ويقوم ببطولته الفنانان عمرو يوسف وسوسن بدر.

وتابع "عبد الخالق" فى تصريحات خاصة، أنه يتمنى ان يخرج العمل بالشكل اللائق ، خاصة وأن مصر افتقدت تلك النوعية من الأعمال ، التى تميزت فيها بعدها دولة سوريا .





وأضاف " عبد الخالق "، انه يثق فى قدرات مخرج العمل حسين المنباوى، بعدما شاهد له مسلسل " الفتوه " ، والذى تم عرضه العام الماضى وقام ببطولته الفنان ياسر جلال .





ويستكمل"عبد الخالق " أن مسلسل مثل "الملك أحمس " يحتاج الى وقت طويل فى التحضير ، خاصة وان الاكسسوارات والديكورات يجب أن تخرج بشكل مبهر.