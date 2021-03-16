ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

على عبد الخالق عن الملك أحمس: أثق في قدرات مخرجه

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:29 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد البهى
قال المخرج الكبير علي عبد الخالق: إنه ينتظر عرض مسلسل "الملك أحمس"، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم، ويقوم ببطولته الفنانان عمرو يوسف وسوسن بدر. 
وتابع "عبد الخالق" فى تصريحات خاصة، أنه يتمنى ان يخرج العمل بالشكل اللائق ، خاصة وأن مصر افتقدت تلك النوعية من الأعمال ، التى تميزت فيها بعدها دولة سوريا . 

وأضاف " عبد الخالق "، انه يثق فى قدرات مخرج العمل  حسين المنباوى، بعدما شاهد له مسلسل " الفتوه " ، والذى تم عرضه العام الماضى وقام ببطولته الفنان ياسر جلال . 

ويستكمل"عبد الخالق " أن مسلسل مثل "الملك أحمس " يحتاج الى وقت طويل فى التحضير ، خاصة وان الاكسسوارات والديكورات يجب أن تخرج بشكل مبهر.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة أبعدت يوسف الشريف عن كرة القدم.. حكاية العالمي | صور

متى يشكل فقدان الوزن خطرًا ؟

سيروم طبيعي.. فوائد غير متوقعة عند وضع الليمون على البشرة