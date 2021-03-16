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أخبار العالم

الأرصاد السعودية تصدر تحذيرا مهما للمواطنين

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:48 ص
أتربة في السعودية
أتربة في السعودية
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قسم الخارجي
أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودي، اليوم الثلاثاء، تحذيرات من استمرار تدني الرؤية في بعض المناطق؛ بسبب عوالق ترابية. 

وقال المركز إنه يتوقع استمرار تدني الرؤية اليوم الثلاثاء بسبب عوالق ترابية وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق: الرياض، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم. 

فيما توقع المركز استمرار ارتفاع درجات الحرارة على معظم المناطق، وسماء غائمة جزئيًا واحتمال هطول أمطار خفيفة على شمال وشمال شرق المملكة.

وأما البحر الأحمر، توقع أن يشهد رياحًا سطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15-35كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-48كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين ونصف المتر على الجزء الجنوبي، وحالته متوسط الموج إلى مائج جنوبًا.

وأما الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية نوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر وحالته متوسط الموج. 
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