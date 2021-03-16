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أخبار العالم

تحالف دعم الشرعية: تدمير مخبأ صواريخ ومنصات إطلاق في صعدة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:56 ص
تحالف دعم الشرعية
تحالف دعم الشرعية في اليمن
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أ ش أ
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير مخبأ محصن للصواريخ الباليستية ومنصات الإطلاق في صعدة وسط اليمن وشمال غرب صنعاء.

وأضاف التحالف في بيان أوردته قناة "العربية" الفضائية اليوم، أن قواته تتخذ الإجراءات العملياتية لتحييد مصادر التهديد من أجل حماية المدنيين، مشددا على أن عملياته العسكرية تتوافق مع القانون الدولي والإنساني.

وأوضح أن الصاروخين أطلقا من مدينة صعدة من وسط الأعيان المدنية، مشددا على أن الميليشيات الحوثية مستمرة في انتهاك القانون الدولي الإنساني واستهداف المدنيين.

وجاءت هذه التطورات بعد ساعات من إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، إطلاق الميليشيا الحوثية، صاروخين باليستيين تجاه مدينة خميس مشيط، مؤكدًا سقوط الصاروخين بمنطقتين حدوديتين غير مأهولتين.
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