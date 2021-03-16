مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16-3-2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء 16-3-2021 العديد من المباريات القوية في مختلف انحاء العالم ولعل ابرزها علي المستوي العالمي مواجهة ريال مدريد امام اتالانتا في دورى ابطال أوروبا كما سيلعب قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك في دور المجموعات من بطولة دورى ابطال افريقيا .
وجاء مباريات اليوم الثلاثاء 16-3-2021 والقنوات الناقلة كالتالي :
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي vs بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة العاشرة مساء - قناة beIN SPORT HD1
ريال مدريد vs أتالانتا – الساعة العاشرة مساء - قناة beIN SPORT HD2
دوري أبطال أفريقيا
الهلال vs شباب رياضي بلوزداد– الساعة 3 مساء – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN SPORT HD1
سيمبا vs المريخ– الساعة 3 مساء – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN SPORT HD8
فيتا كلوب vs الأهلى– الساعة 3 مساء – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN SPORT HD7
صن دوانز vs مازيمبي– الساعة 6 مساء – الساعة السادسة مساء على قناة beIN SPORT HD1
حوريا vs الوداد– الساعة 6 مساء – الساعة السادسة مساء على قناة beIN SPORT HD7
الزمالك vs الترجي– الساعة 9 مساء – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN SPORT HD1
مولودية الجزائر vs تونجيث– الساعة 9 مساء – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN SPORT HD7
الدورى المصري
سيراميكا كليوباترا vs وادي دجلة - الساعة الخامسة مساء - قناة ON Time Sports 2 HD
طلائع الجيش vs الاسماعيلي - الساعة السابعة مساء - قناة ON Time Sports 1 HD
كأس خادم الحرمين
النصر vs العين – الساعة السادسة إلا ربع على قناة الرياضية السعودية
الاتحاد vs الفتح – الساعة الثامنة إلا ربع على قناة الرياضية السعودية
كأس تركيا
بشتكاش vs إسطنبول باشاك شهير– الساعة الثامنة إلا ربع مساء