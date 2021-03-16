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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16-3-2021 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:01 ص
كرة قدم
كرة قدم
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عبدالله هشام
تقام اليوم الثلاثاء 16-3-2021 العديد من المباريات القوية في مختلف انحاء العالم ولعل ابرزها علي المستوي العالمي مواجهة ريال مدريد امام اتالانتا في دورى ابطال أوروبا كما سيلعب قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك في دور المجموعات من بطولة دورى ابطال افريقيا .

وجاء مباريات اليوم الثلاثاء 16-3-2021 والقنوات الناقلة كالتالي : 

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي vs بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة العاشرة مساء - قناة beIN SPORT HD1

ريال مدريد vs أتالانتا – الساعة العاشرة مساء - قناة beIN SPORT HD2

دوري أبطال أفريقيا
الهلال vs  شباب رياضي بلوزداد– الساعة 3 مساء – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN SPORT HD1

سيمبا vs المريخ– الساعة 3 مساء – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN SPORT HD8

فيتا كلوب vs الأهلى– الساعة 3 مساء – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN SPORT HD7

صن دوانز vs مازيمبي– الساعة 6 مساء – الساعة السادسة مساء على قناة beIN SPORT HD1

حوريا vs الوداد– الساعة 6 مساء  – الساعة السادسة مساء على قناة beIN SPORT HD7

الزمالك vs الترجي– الساعة 9 مساء – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN SPORT HD1

مولودية الجزائر vs تونجيث– الساعة 9 مساء – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN SPORT HD7

الدورى المصري 
سيراميكا كليوباترا vs وادي دجلة - الساعة الخامسة مساء - قناة ON Time Sports 2 HD

طلائع الجيش vs الاسماعيلي - الساعة السابعة مساء - قناة ON Time Sports 1 HD

كأس خادم الحرمين
النصر vs العين – الساعة السادسة إلا ربع على قناة الرياضية السعودية

الاتحاد vs الفتح – الساعة الثامنة إلا ربع على قناة الرياضية السعودية

كأس تركيا
بشتكاش vs إسطنبول باشاك شهير– الساعة الثامنة إلا ربع مساء 
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