البرتغال وقبرص تعلقان استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لـ كورونا

انضمت البرتغال وقبرص إلى قائمة الدول الأوروبية التي أعلنت تعليق استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية المضاد لفيروس كورونا.





وأفادت وسائل إعلامية برتغالية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، بأن سلطات البلاد قررت تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" ، بعد تسجيل آثار جانبية لدى 2 من الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.





بدورها، قررت قبرص تعليق استخدام اللقاح حتى 18 مارس الجاري، حتى إصدار وكالة الأدوية الأوروبية تقريرها حول حالات تخثر الأوردة العميقة عند عدد من الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.





وأضافت وزارة الصحة القبرصية أن التطعيم بلقاحي "موديرنا" و"فايزر" في قبرص سيستمر بشكل طبيعي، وفق الجدول المقرر سابقا.





وسجلت بعض الدول الأوروبية في مارس الجاري عدة وفيات بسبب تخثر الأوردة بين الأشخاص الذين تلقوا لقاح "أسترازينيكا"، دون تأكيد الصلة بين ذلك واللقاح.





وبين الدول التي علقت استخدام لقاح "أسترازينيكا" النمسا والدنمارك والنرويج وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وغيرها.