كويكب عملاق يمر بالأرض اليوم.. هذا ما سيحدثه

أفاد علماء وكالة ناسا الأمريكية لعلوم الفضاء بأن كويكب ضخم سيمر بالأرض اليوم الثلاثاء، على مسافة أقرب من القمر، بينما يستعد العلماء والخبراء لفحص صخرة الفضاء العابرة.





الكويكب الذي أُطلق عليه اسم "2021 EQ3" سيقترب بشدة من الأرض، وكشفت وكالة ناسا أن صخرة الفضاء ستمرر الأرض على بعد سبع المسافة بين الأرض والقمر، ويُعرف القياس بين الأرض والقمر بالمسافة القمرية (LD).





كما كشفت وكالة ناسا على موقعها الإلكتروني لمختبر الدفع النفاث (JPL) أن "2021 EQ3" سيطير بسرعة 0.7 LDs، وهذا يعني أن الكويكب سيطير بجوار كوكبنا بأمان على مسافة تزيد قليلًا عن 269000 كيلومتر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.





وتُظهر البيانات من وكالة ناسا أن الكويكب يتنقل عبر النظام الشمسي بسرعة مذهلة تبلغ 12 كيلومترًا في الثانية ، أو أكثر من 43 ألف كيلومتر في الساعة.





فيما سيسمح الاقتراب الشديد من كوكبنا للعلماء بدراسة الصخور الفضائية ، حيث تم اعتبارها كائنًا قريبًا من الأرض (NEO).





وقالت وكالة ناسا على موقعها الإلكتروني في مختبر الدفع النفاث: 'الأجسام القريبة من الأرض هي مذنبات وكويكبات دفعتها جاذبية الكواكب القريبة إلى مدارات تسمح لها بدخول جوار الأرض.





وأضافت:"يرجع الاهتمام العلمي بالمذنبات والكويكبات إلى حد كبير إلى حالتها باعتبارها البقايا غير المتغيرة نسبيًا من عملية تكوين النظام الشمسي منذ حوالي 4.6 مليار سنة".





فقد تشكلت الكواكب الخارجية العملاقة كوكب المشتري ، وزحل ، وأورانوس ، ونبتون من تكتل بلايين المذنبات وبقايا أجزاء وأجزاء من عملية التكوين هذه هي المذنبات التي نراها اليوم.





'وبالمثل ، فإن كويكبات اليوم هي القطع والأجزاء المتبقية من التكتل الأولي للكواكب الداخلية التي تشمل عطارد والزهرة والأرض والمريخ.