لمواجهة الصين وكوريا الشمالية.. لقاء أمريكي ياباني على مستوى وزراء الخارجية والدفاع

التقى كل من وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، والدفاع لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، بنظيريهما اليابانيين في العاصمة طوكيو، لإجراء مباحثات حول كيفية التصدي لخطر كوريا الشمالية ومواجهة نفوذ الصين.





وقال بلينكن خلال اللقاء، إن تحالف الولايات المتحدة واليابان، مهم لمنطقة بحر الصين الجنوبي، مضيفًا: " سنستمر بالعمل معا على المسائل الأمنية كنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية".





وأكد بلينكن أن التعاون بين الولايات المتحدة واليابان سيجعلهما أقوياء ويعزز العلاقات بين البلدين.





من جانبه، قال أوستن إن "تحالفنا ركيزة للأمن في بحر الصين الجنوبي"، مشيرًا إلى أن "الدفاع والدبلوماسية يقويان بعضهما البعض".





ويعقد الاجتماع بين الوزراء اليابانيين والأمريكيين وسط مخاوف من زيادة النفوذ الصينية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.





وكان وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي، صرح بأن واشنطن وطوكيو سيتخذان معًا موقفًا حازمًا ضد محاولات الصين الأحادية لتغيير الوضع الراهن.



