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برلمان

وكيل عربية النواب يثمن اهتمام القيادات الاماراتية بمضاعفة الاستثمارات داخل مصر

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:33 ص
النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة
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فريدة محمد
أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بالقضايا التى استعرضها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه المهم مع الدكتور حمد سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر لدعم وتعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين الشقيقتين مصر والإمارات 

وأعلن " أباظة " فى بيان اصدره اليوم، اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى خلال اللقاء بان علاقات الدولتين نموذج فى علاقات الأخوة بين قيادة وشعب البلدين قلّما يتكرر مؤكدًا ان العلاقات المصرية الاماراتية نموذج رائع ومتفرد يجب ان يسود بين جميع الدول العربية لمواجهة المخاطر والتحديات التى تواجه الامة العربية 

وثمن النائب أحمد فؤاد أباظة تأكيد السفير الاماراتى الدكتور حمد سعيد الشامسي خلال اللقاء على أن لديه توجيها من القيادة الإماراتية بتعزيز كل أوجه التعاون مع مصر وتأكيده على العمل على مضاعفة الاستثمارات الإماراتية فى مصر فى الفترة المقبلة، خاصة أن مناخ الاستثمار فى مصر أصبح جاذبًا، بفضل برامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلى التى نفذتها الحكومة المصرية متوقعًا ان تشهد المرحلة القادمة المزيد من التعاون السياسى والاقتصادى والاستثمارى بين البلدين.
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