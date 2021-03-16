مايا مرسى : الإرادة السياسية كلمة السر وراء تحقيق التقدم فى ملف تمكين المرأة

شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ، فى المائدة المستديرة الوزارية التى عُقدت أمس عبر تقنية الفيديو كونفرانس حول " الممارسات الجيدة لتحقيق المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وصنع القرار فى الحياة العامة " وذلك ضمن فعاليات الدورة 65 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW.





وقالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى، إن مصر احتفلت العام الماضى بمرور مائة عام على مشاركة المرأة في الحياة العامة ، وتعيش المرأة حاليًا عصرها الذهبي في ظل قيادة سياسية مؤمنة بأهمية دور المرأة في المجتمع، حيث حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في مجال مشاركة المرأة فى الحياة العامة ومواقع صنع القرار خلال الست سنوات الأخيرة.. حيث تتضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى أقرها رئيس الجمهورية محورًا خاصًا "بالتمكين السياسى وتعزيز الدور القيادى للمرأة" .





وأضافت: " لقد ارتفع تمثيل المرأة بالبرلمان إلى 28% ، وبالمجالس المحلية القادمة الى25٪ ، ونائبات الوزراء 27٪ ، ونائبات المحافظين 31% ووزيرات مصر 25% ، وضاعف رئيس الجمهورية تعيينات السيدات بمجلس الشيوخ لتصل نسبة السيدات الي 14٪ ، وفازت أول سيدة منتخبة بمنصب وكيلة مجلس الشيوخ ، كما وصلت نسبة الدبلوماسيات الى 25 %، و40 % ممن يعملن بالاعمال الادارية بوزارة الخارجية، وللمرة الأولى تم تعيين 13 سيدة بمناصب قيادية عليا بوزارة الاوقاف .





وتابعت أنه تم كسر الحاجز الزجاجي لأول مرة بتعيين مستشارة الأمن القومي لرئيس الجمهورية ، وسيدتين بمنصب محافظ، ونائبة لمحافظ البنك المركزي ، و4 قاضيات منصة لمحاكم الجنايات ، ورئيسة للمحكمة الاقتصادية، وأول قاضية ترأس دائرة مدنية من دوائر محاكم الاستئناف العالي ، ونائبة للمحكمة الدستورية العليا للمرة الثانية، ولأول مرة تم تعيين11 سيدة بهيئة قضايا الدولة كرئيسات لمكاتب الهيئة بالمحافظات.





وأضافت أنه تم اطلاق برنامج القيادة النسائية التنفيذية لبناء قدرات موظفات الحكومة، وبرنامج "سيدات يقدن المستقبل" لتنمية المهارات القيادية للشابات، واطلاق برنامج الماجستير المهني للنوع الاجتماعي والتنمية، وتم استخراج ما يقارب من مليون بطاقة رقم قومى للسيدات لتمكينهن من المشاركة فى الحياه العامة والادلاء بأصواتهن فى الانتخابات .



