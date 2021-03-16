أحمد شيبة يطرح أغنية ضحك هستيري خلال أيام

والاغنية من كلمات رضا برهام، وألحان خالد سلطان، وتوزيع الموسيقي نوار البحيرى.

ويذكر أن آخر أعمال شيبة أغنية "أي حد شالنا" مع المطرب عمر كمال، وطرح المطرب الشعبي أحمد شيبة كليب أغنيته الجديدة "المصلحجية كترو" عبر قناته الخاصة على موقع يوتيوب.



