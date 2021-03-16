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فن

أحمد شيبة يطرح أغنية ضحك هستيري خلال أيام

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:40 ص
أحمد شيبة
أحمد شيبة
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أحمد إبراهيم
قرر الفنان احمد شيبة طرح اغنيتها الجديدة "ضحك هستيرى" خلال الايام القليلة المقبلة وذلك بعد ان انتهى من تسجيلها منذ ساعات قليلة. 

والاغنية من كلمات رضا برهام، وألحان خالد سلطان، وتوزيع الموسيقي نوار البحيرى. 

ويذكر أن آخر أعمال شيبة أغنية "أي حد شالنا" مع المطرب عمر كمال، وطرح المطرب الشعبي أحمد شيبة كليب أغنيته الجديدة "المصلحجية كترو" عبر قناته الخاصة على موقع يوتيوب.

وقدّم أحمد شيبة، مؤخرًا أغنية "حملونى" بفيلم "صابر وراضى" للنجم أحمد آدم، وشاركه في غنائها عبد الباسط حمودة ومحمود الليثي، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان محمود الليثي، وتوزيع باسم منير، ومهندس صوت أحمد جودة.
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