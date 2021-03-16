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محافظات

محافظ المنوفية يستقبل وزير القوى العاملة ويهديه درع المحافظة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:23 ص
صدى البلد
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مروة فاضل
استقبل  اليوم الثلاثاء، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه محمد سعفان وزير القوى العاملة والوفد المرافق له، وبحضور  محمد موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد السكرتير العام ووكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة.

تأتى تلك الزيارة في إطار تسليم شهادات تأمين على الحياة للعمالة الغير منتظمة وكذا تسليم عقود فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة ، فضلًا عن تسليم شهادات لخريجي مراكز التدريب على المهن والحرف اليدوية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بهذه الفئة ووضع خطة متكاملة لرعايتهم اجتماعيا وصحيًا وتأمينيًا من أجل توفير حياة كريمة وآمنة لهم.

حيث رحب محافظ المنوفية بوزير القوى العاملة على أرض المنوفية مؤكدًا حرصه واهتمامه على التعاون الدائم والوثيق بين المحافظة والوزارة لبحث أوجه تقديم كافة الخدمات والرعاية للعمالة الغير منتظمة وكذا توفير فرص عمل جادة و لائقة للشباب من أبناء المحافظة.

 أهدى محافظ المنوفية درع المحافظة لوزير القوى العاملة تقديرًا لمجهوداته كما أهدى وزير القوى العاملة درع الوزارة للمحافظ لاهتمامه بالعمالة الغير منتظمة وذوي الهمم.
محافظ المنوفية يستقبل وزير القوى العاملة ويهديه درع المحافظة
محافظ المنوفية يستقبل وزير القوى العاملة ويهديه درع المحافظة
محافظ المنوفية يستقبل وزير القوى العاملة ويهديه درع المحافظة
محافظ المنوفية يستقبل وزير القوى العاملة ويهديه درع المحافظة
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