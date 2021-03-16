لمواجهة جائحة كورونا.. صحة أسوان: تركيب تانك أكسجين إضافى لدعم مستشفي الصدر والحميات.. شاهد

قامت مديرية الشئون الصحية بأسوان بتركيب تانك أكسجين إضافي سعة 3000 لتر أكسجين سائل لدعم مستشفي الصدر والحميات بأسوان وهو الذى يأتي في إطار الإرتقاء بالخدمة الطبية ودعم المستشفيات في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد .
وقد أشرف الدكتور ايهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان ، يرافقه الدكتور طارق صبح مدير الطب العلاجي علي أعمال اللجنة الفنية التي كانت تشرف علي عملية التركيب علي الشبكة ، وقد إستمر العمل عليها حتي ساعات متأخرة من فجر اليوم وذلك تلبية لإحتياجات المستشفيات وتفعيله لخدمة مرضى .
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وكان قد نظَّم مكتب مراقبة الأغذية التابع لمديرية الشئون الصحية بأسوان، حملة تفتيش على عدد من المقاهي والكافتيريات بمدينة أسوان، لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث تم ضبط كميات من الشيشة داخل عدد من المقاهي، وقد تم ضبط تلك الكميات، وتحرير محاضر للمخالفين .
أشرَفَ على الحملة كل من أحمد عبد القادر مراقب أول الأغذية بمركز أسوان ، وبمشاركة صالح فنجري رئيس جهاز حماية المستهلك بأسوان ، وشريف فكري رئيس حي شرق .
وتأتي تلك الحملات فى إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ، والخاصة بآليات عمل المطاعم والكافتيريات والمقاهى ومنع تقديم الشيشة بها ضمن الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".
كما يأتي تنفيذ ذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان بتكثيف الحملات على الأسواق والمحال والمواقف والكافتيريات لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات وردع المخالفين ، وتحت إشراف الدكتور مصطفي أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي .
وقد أشرف الدكتور ايهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان ، يرافقه الدكتور طارق صبح مدير الطب العلاجي علي أعمال اللجنة الفنية التي كانت تشرف علي عملية التركيب علي الشبكة ، وقد إستمر العمل عليها حتي ساعات متأخرة من فجر اليوم وذلك تلبية لإحتياجات المستشفيات وتفعيله لخدمة مرضى .
وأقرأ أيضًا :
مياه الشرب بأسوان.. قطع المياه عن بعض المناطق بمركز كوم أمبو ونصر النوبة
وكان قد نظَّم مكتب مراقبة الأغذية التابع لمديرية الشئون الصحية بأسوان، حملة تفتيش على عدد من المقاهي والكافتيريات بمدينة أسوان، لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث تم ضبط كميات من الشيشة داخل عدد من المقاهي، وقد تم ضبط تلك الكميات، وتحرير محاضر للمخالفين .
أشرَفَ على الحملة كل من أحمد عبد القادر مراقب أول الأغذية بمركز أسوان ، وبمشاركة صالح فنجري رئيس جهاز حماية المستهلك بأسوان ، وشريف فكري رئيس حي شرق .
وتأتي تلك الحملات فى إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ، والخاصة بآليات عمل المطاعم والكافتيريات والمقاهى ومنع تقديم الشيشة بها ضمن الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".
كما يأتي تنفيذ ذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان بتكثيف الحملات على الأسواق والمحال والمواقف والكافتيريات لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات وردع المخالفين ، وتحت إشراف الدكتور مصطفي أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي .