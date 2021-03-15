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محافظات

مياه الشرب بأسوان.. قطع المياه عن بعض المناطق بمركز كوم أمبو ونصر النوبة

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:18 م
مياه الشرب
مياه الشرب
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شاذلي عبد الفتاح
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان عن قطع مياه الشرب عن عدد من المناطق بمركزى كوم أمبو ونصر النوبة نتيجة القيام ببعض أعمال الإصلاحات .

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان عن أنه سيبدأ ذلك من الساعة الخامسة من صباح يوم الأربعاء 17 مارس الجارى وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى الخميس الموافق 18/3/2021.

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وذكرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، فى بيانها أنه نظرًا لتنفيذ أعمال إصلاح الكسورات على خط 700 مللى الناقل من محطة مياه فطيرة إلي وادى العرب وهو ما سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن المناطق الآتية .

مركز كوم أمبو ( أجزاء من قروي المنشية – أجزاء من قروي الكاجوج )، ومركز نصر النوبة ( مدينة كلابشة - قروي دهميت - قروي قورته - مدينة نصر النوبة - قروي المالكى - أجزاء من قروي عنيبة - قروي خريت ) .

وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير إحتياجاتهم وإحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة .

هذا وكان قد أعلن الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان عن تدشين عيادات طبية متحركة مخصصة للقري الأعلي في نسبة الإصابات بفيروس كورونا علي مستوي المحافظة وذلك تحت إشراف الدكتور "محمود عبد العزيز " مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية حيث إستهدفت نشاط العيادات خلال الأيام الماضية العديد من القري والمراكز ومنها .

( قري أبو الريش بحري ، وأبو الريش قبلي - المقلة ) بمركز أسوان 
، ( المنصورية - بنبان - نجع العرب - الغابة - الشيخ ابراهيم ) بمركز دراو ، و( سلوا بحري - العباسية - منيحة ) بمركز كوم أمبو ، و ( بلانة - ادندان - ارمنا - كلابشة ) مركز نصر النوبة ، و( البحيرة - الفوزة - الشيخ علي - المريناب - الغنيمية - المعمارية ) بمركز إدفو 
و تقوم العيادات الطبية بأعمال الطبي المجاني للمواطنين .

هذا بالإضافة للقياس نسبة الأكسجين بالدم ، كما تقوم بتوجيه حالات الإشتباه التي يتم رصدها لأقرب مستشفي لعمل لإستكمال الفحوصات الطبية داخل المستشفي ، بالإضافة لتوجيه حالات العزل المنزلي للتسجيل في منظومة دعم الحالات الطارئة المعزولة منزليًا لمرضى فيروس كورونا .

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