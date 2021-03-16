تصعيد جديد بين روسيا وتويتر.. تهديد قوي من موسكو لمنصة التواصل الاجتماعي

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، أنها ستحجب تويتر خلال شهر واحد إذا لم يتم حذف المحتوى المحظور في البلاد.





ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن مسؤول كبير في وكالة مراقبة الاتصالات الروسية "روسكومنادزور" قوله اليوم الثلاثاء إن "روسيا ستحجب موقع تويتر في غضون شهر واحد إذا فشلت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة في إزالة المحتوى المحظور".





وأصدر فاديم سوبوتين، نائب رئيس وكالة روسكومنادزور، التحذير بعد أسبوع من بدء البلاد في إبطاء سرعة منصة التواصل الاجتماعي. وتحركت الوكالة وسط توترات مع منصات التواصل الاجتماعي الغربية بشأن ما تسميه موسكو رقابة على حساباتها التابعة للدولة.





وقالت روسيا الأسبوع الماضي إنها تبطئ سرعة تويتر ردا على ما وصفته بـ "الفشل" في إزالة المحتوى المحظور. وهددت بعرقلة المنصة الأمريكية بشكل مباشر، مما أدى إلى تصعيد المواجهة المتزايدة بين موسكو وشركات التواصل الاجتماعي الأمريكية.





وأوضحت "روسكومنادزور" أن سرعة حركة المرور على منصة "تويتر" في روسيا تم ابطاءها اعتبارًا من 10 مارس بسبب فشل الشبكة الاجتماعية في إزالة المحتوى غير القانوني.





واتهمت الوكالة "تويتر" بالفشل في إزالة المحتوى الذي يحرض القاصرين على الانتحار والمواد الإباحية للأطفال ومعلومات حول استخدام العقاقير المحظورة.





وأضافت روسكومنادزور أن المعلومات التي تم نشرها عبر تويتر "أضيفت إلى قائمة التهديدات" امتثالًا لقانون "المعلومات وتقنيات المعلومات وحماية المعلومات".





وقالت روسكوم نادزور في بيان لها: "لحماية المواطنين الروس وإجبار خدمة الإنترنت على الامتثال لتشريعات الاتحاد الروسي، سيتم اتخاذ تدابير استجابة مركزية ضد تويتر اعتبارا من 10 مارس 2021 ؛ التباطؤ الأساسي في تشغيل الخدمة وفقًا للوائح".





وأضافت أن: "التباطؤ سينفذ على 100 بالمئة من الأجهزة المحمولة و 50 بالمئة من الأجهزة الثابتة".



