محافظ أسوان: مخاطبة وزير الإسكان لحل مشكلة تراكم المياه الجوفية بنفق السد العالي شرق

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه سيتم مخاطبة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لوضع تصميمات لمشروع الحل النهائي للتخلص نهائيًا من مشكلة تراكم المياه الجوفية خلال فترة السدة الشتوية وذلك يأتى ذلك لإيجاد الحلول الجذرية للمشاكل المتراكمة.





جاء ذلك أثناء عقد المحافظ إجتماع لتنفيذ الحل النهائي والعاجل لمشكلة تجمع المياه الجوفية أسفل نفق السكك الحديدية بمنطقة السد العالى شرق وذلك بحضور الدكتور ماهر عبد التواب رئيس قطاع جنوب الوادى والبحر الأحمر بشركة المقاولون العرب ، بجانب مديرى الإسكان والمشروعات ورئيس مركز ومدينة أسوان.





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وبعد طرح كافة الدراسات السابقة والتي قامت بها لجان علمية من كلية الهندسة بجامعة أسوان ، وأيضًا فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، بالإضافة إلى المعاينات الميدانية التي قام بها المختصين من الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى .





فقد أكد اللواء أشرف عطية على أن تنفيذ ذلك سيساهم فى حل مشكلة إعاقة الحركة المرورية للمركبات العامة والخاصة ، الحركة السياحية الوافدة من خلال الحافلات السياحية المتجهة للميناء السياحى بالسد العالى، بجانب أن النفق هو الشريان الرئيسى للحركة التجارية الواردة من دولة السودان.





ولفت المحافظ إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ المشروع والذى سيقوم على الدرسات العلمية وأخذ عينات من المياه وجسات التربة وخاصة في ظل عدم وجود أي تسريب من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بهذه المنطقة.