بعد مقابلة أوبرا.. الأمير هاري يجري محادثات مع والده وشقيقه | تعرف على نتيجتها

تحدث دوق ساسكس الأمير هاري، إلى والده الأمير تشارلز ونجله دوق كامبريدج الأمير ويليام، للمرة الأولى منذ مقابلته هو وزوجته ميجان ماركل مع الإعلامية أوبرا وينفري.









ونقل موقع "مترو" البريطاني عن صديقة ميجان ماركل، إن المحادثات كانت "غير مثمرة".









وقالت جايل كينج، صديقة ماركل، إن دوق ودوقة ساسكس كانا سعداء بكسر الجليد والتحدث مع الأمير تشارلز وويليام، ولكن لم يتم إحراز تقدم يذكر.









وفي حديثها إلى شبكة "سي بي إس"، قالت: "لقد اتصلت بهما بالفعل لأرى كيف يشعران، هذا صحيح تحدث هاري إلى أخيه ووالده أيضًا".









وأضافت أن "الكلمة التي تلقيتها كانت منهما أن المحادثات لم تكن مثمرة. لكنهما سعداء لأنهم بدأ بالتواصل على الأقل".









يذكر أن الأمير ويليام رد خلال مقابلة صحفية له على ما اتهامات دوقة ساسكس للعائلة المالكة بالعنصرية، نافيا الأمر بشدة.









وأكد أنه لم يتحدث إلى هاري منذ إذاعة المقابلة لكن ينوي التحدث إليه قريبا.