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أخبار العالم

بعد الشائعات .. قرار أردني هام بشان لقاح أسترازينيكا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:31 م
لقاح كورونا - ارشيفي
لقاح كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل

اكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات ان الأردن بدأ في اعطاء لقاح أسترازينيكا منذ يوم السبت الماضي، حيث رصدت المؤسسة آثارا جانبية جميعها شائعة ومتوقعة عند استخدام اللقاح مثل (التعب العام، ألم في المفاصل، ألم في العضلات، قشعريرة، ارتفاع في درجات الحرارة، الصداع، الغثيان).

واشار في تصريحات صحفية له نقلتها وكالة الأنباء الأردنية بترا  الى ان لجان المطاعيم العالمية اوصت بايقاف استخدام اللقاح مؤقتا بعد ظهور تقارير جديدة تبين وجود جلطات دموية، لحين التحقق من هذه الحالات وعلاقتها باللقاح. 

واوضح مهيدات انه حتي الان لا توجد دول غير أوروبية قد اوقفت استخدام لقاح استرازينكا، علما أنه يستخدم تحت مظلة كوفاكس وما زالت دول أخرى مثل كندا والسعودية والمغرب واستراليا تستخدم هذا المطعوم. 

ونوه الي انه  تم انتاج 14.5 مليون جرعة وتوزيع 840 ألف جرعة على أوغندا و 600 ألف جرعة على 23 دولة أفريقية أخرى.

وكانت شركة استرازينيكا اليوم تقريرا اوليا يفيد بانه وبعد تلقي نحو 17 مليون مواطن في الاتحاد الاوروبي اللقاح، فان حالات التجلط المرصودة هي (15 حالة تجلط في الاوردة العميقة، 22 حالة من التجلط الرئوي) وتعتبر هذه الحالات من أصل 17 مليون مواطن تلقوا اللقاح، عدد أقل بكثير مما هو متوقع حدوثه بشكل طبيعي في عموم المجتمع، مبينة ان حالات التجلطات التي وردت ضمن التجارب الدوائية في المرحلة الثالثه كانت أكثر في الذراع الذي لم يأخذ اللقاح مقارنة مع الذراع الذي أخذ اللقاح وعليه ما زالت الشركة تعتبر انه لا علاقة بين لقاحها وحالات التجلط.
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