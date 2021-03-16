بعد الشائعات .. قرار أردني هام بشان لقاح أسترازينيكا





اكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات ان الأردن بدأ في اعطاء لقاح أسترازينيكا منذ يوم السبت الماضي، حيث رصدت المؤسسة آثارا جانبية جميعها شائعة ومتوقعة عند استخدام اللقاح مثل (التعب العام، ألم في المفاصل، ألم في العضلات، قشعريرة، ارتفاع في درجات الحرارة، الصداع، الغثيان).





واشار في تصريحات صحفية له نقلتها وكالة الأنباء الأردنية بترا الى ان لجان المطاعيم العالمية اوصت بايقاف استخدام اللقاح مؤقتا بعد ظهور تقارير جديدة تبين وجود جلطات دموية، لحين التحقق من هذه الحالات وعلاقتها باللقاح.





واوضح مهيدات انه حتي الان لا توجد دول غير أوروبية قد اوقفت استخدام لقاح استرازينكا، علما أنه يستخدم تحت مظلة كوفاكس وما زالت دول أخرى مثل كندا والسعودية والمغرب واستراليا تستخدم هذا المطعوم.





ونوه الي انه تم انتاج 14.5 مليون جرعة وتوزيع 840 ألف جرعة على أوغندا و 600 ألف جرعة على 23 دولة أفريقية أخرى.



