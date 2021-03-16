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فن

شاهد .. صورة جديدة لأبطال "بين السما والأرض" في الكواليس

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:59 م
صدى البلد
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خالد صواف

شارك الفنان محمود الليثي متابعيه بصورة جديدة من كواليس تصويره مسلسل “بين السما والأرض”، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر الليثي في الصورة وهو برفقة أبطال العمل والمخرج ماندو العدل ، وعلق عليها قائلًا :”بين السما والأرض رمضان 2021".

يذكر أن مسلسل "بين السما والأرض"  سيعرض في رمضان المقبل ومكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.

 

المسلسل مأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ومستوحى من الفيلم السينمائي مع وجود أحداث وشخصيات مختلفة.

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